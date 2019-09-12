أخبار مصر | 250 متر مربع بـ 500 جنيه.. تعرف على الرسوم المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 250 متر مربع بـ 500 جنيه.. تعرف على الرسوم المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة في تلقي طلبات مخالفات البناء في جميع الأحياء والمدن، منعًا لتعرض أصحابها للإزلات والتي تكبد خسائر مالية ضخمة لأصحاب المشروعات الكبرى.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، حددت 8 أشهر منذ تفعيله يوم 8 يوليو الماضي وحتى 8 يناير 2020، للمواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح مع الدولة في مخالفات البناء والمنشآت والأراضي الزراعية.

وفتح اللواء أحمد راشد باب تلقي الطلبات طوال أيام الأسبوع حتى في العطلات الرسمية، فيما أعطى توجيهات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتيسير الأمر على المواطنين والتساهل معهم في السداد.

ويتم تشكيل لمجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية، تضم حوالي 60 مهندس استشاري ومدني ومعماري للبت في طلبات التصالح.

ونعرض لكم الرسوم المقرر دفعها لتقنين الأوضاع:

- 250 متر مربع يتم دفع 500 جنيه رسوم

- 250م2 لـ500م2 يتم دفع 1000 جنيه

- 500م2 لـ1000م2 يتم دفع 2000 جنيه

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- 1000م2 لـ2000م2 يتم دفع 3000 جنيه

- 2 آلاف م2 لـ3 آلاف م2 يتم دفع 4000 جنيه

- أكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد رسوم 5000 جنيه.

وفي ذات الإطار نفذت الأجهزة التنفيذية لحي الجيزة حملة مكبرة بحي العمرانية بشارع العريش لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة المخالفات، التي تعوق حركة سير السيارات والمواطنين.

حيث اطلع راشد علي النتائج التي اسفرت عنها الحمله المفاجئة التي تم شنها، حيث تم رفع عدد كبير من الإستاندات الحديدية التى يقوم الباعة الجائلون بنشرها فى الشارع لعرض منتجاتهم وعربات المأكولات والأوتاد الحديدية والإعلانات الغير مرخصة.

كما تمت إزالة عدد كبير من إشغالات المقاهي والكافيتريات المخالفة والمنشأت التجارية ورفع ثلاجات العرض والفاترينات والكراسي ومولدات كهربائية.

وتأتي الحملة التي شنتها محافظة الجيزة بشارع العريش وهو أحد أكبر الشوارع التجارية الشهيرة بالمحافظة في إطار سلسلة الحملات اليومية التي تنفذ علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن والتي يتم التركيز فيها على إزالة المخالفات والإشغالات مهما بلغ حجمها لردع المخالفين وقد شهدت الحملة تواجد ميداني من محمد نور رئيس حي العمرانية حيث تم تمركز الحملة لضمان عدم عودة الإشغالات مجددا بالشارع.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال الحملة التي نفذها حي الدقي لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بشوارع التحرير والنور ووزارة الزراعة، والتي أسفرت عن رفع إشغالات بواسطة 6 سيارات نقل كبيرة.

وتابع راشد الحمله التي نفذها حي الهرم لرفع المخلفات وإشغالات المحلات والمنشأت التجارية بشارع المنشية بمنطقة الطوابق، حيث تم رفع كافة أوجه الأشغال ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.