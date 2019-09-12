أخبار مصر | شاهد.. فيديو جديد يرصد آخر تطورات ترميم قصر البارون من الداخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيديو جديد يرصد آخر تطورات ترميم قصر البارون من الداخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة الآثار مقطع فيديو يرصد آخر ترميمات قصر البارون ومدى تطور العمل به، وجاء الفيديو على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والبلجيكي لترميم وإعادة توظيف القصر.

ومن جانبها كشفت وزارة الاستثمار عن طبيعة البروتوكل والذي وقعته سحر نصر وزير الاستثمار وسفيرة بلجيكا، ونصت مذكرة التفاهم والتي يبلغ حجمها 16 مليون جنيه على أنه في إطار حماية وتطوير التراث الأثري المصري والحفاظ عليه، سيتم استخدام المبلغ لتمويل مشروع "ترميم قصر البارون إمبان"، لإعادة تأهيله، ورفع مستوى الوضع الحالي، ووضع خطة لإدارة الموقع بناء على دراسات متخصصة لتحقيق أغراض حماية العناصر الأثرية وتاريخها وتاريخ تطور نسيجها الحضاري، والبيئة المحيطة بها والحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية مع بلجيكا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة من أجل المساهمة في ترميم و اعادة توظيف قصر البارون إمبان، تأتى في اطار برنامج مبادلة الديون مع بلجيكا، وهو عبارة عن استخدام الديون في مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث التوسع في برنامج مبادلة الديون مع بلجيكا وإيطاليا وألمانيا، لأنه يحول الديون إلى منح تنموية واستثمارية في المجالات ذات الأولوية لمصر.

وقالت السفيرة سيبيل دو كارتييه، سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة، إن العلاقات بين البلدين عميقة وممتدة منذ تأسيس مصر الجديدة، التي تمثل الشراكة التاريخية منذ بدايات القرن الماضي، حيث أسسها البارون إمبان عن طريق إعادة استخدام العمارة الإسلامية بشكل حديث، ليتم تأسيس مدينة مصر الجديدة المتسامحة مع كافة الأعراق والأديان، وإن اتفاقية اليوم ستساهم في إعادة افتتاح هذا القصر لعرض قصة الشراكة بين البلدين، وقصة مصر الجديدة "مدينة الشمس".

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وعقب التوقيع، اصطحب وزير الآثار، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وسفيرة بلجيكا لدى القاهرة، ومحافظ القاهرة، فى جولة داخل القصر، لمتابعة اعمال الترميم وإعادة التوظيف.

وخلال الجولة أكد وزير الأثار أن أعمال الترميم بدأت منذ يوليو 2017، وأنها تجري على قدم وساق بتكلفة بلغت 104 ملايين جنيه، تساهم الحكومة البلجيكية في المشروع بمنحة قدرها 16مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه حتى الأن تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات و تنظيف و ترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، كما تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به.

والبارون بدأ بناء القصر عام 1907 وتم الانتهاء منه في 1911م وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 12.500 متر مربع يتوسطها مبنى القصر، وقد تم تسجيله في عداد الأثار الإسلامية بقرار من مجلس الوزراء رقم 1297 لعام 1993 م.

ويتكون القصر من طابقين وبدروم وتحيط به حديقة واسعة، يغلب عليه الطابع الهندوسي وخصيصًا زخارف واجهات القصر الخارجية، وتكسو واجهات القصر الأربعة العديد من التماثيل الهندية التي تمثل الألهة والأرباب وحراس البوابات.