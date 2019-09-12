أخبار مصر | محافظة الجيزة تواصل تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تواصل تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.

وطلب محافظ الجيزة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة قانونًا لتلاشي حملات إزالة المخالفات، المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة، مشيرًا انه تسهيلا على المواطنين يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وكانت محافظة الجيزة، قد حذرت المواطنين من الاستمرار في ارتكاب مخالفات بناء جديدة بغرض التصالح عليها طبقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

ونوه المحافظ انه تم ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التي تم بناءها في الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح، حيث اقبل بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة أو أدوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.

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وأكد احمد راشد محافظ الجيزة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم إقراره وجار تنفيذه، لن يتسامح إلا في بعض مخالفات البناء التى تم ارتكابها قبل 8 أبريل الماضي، مشيرًا إلى انه سيتم إزالة المخالفات الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية تضم مهندسين استشاريين ومدنيين ومعماريين، للبت في طلبات التصالح والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون كما تم تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح بنطاق المحافظة.

وفي نفس السياق تلقت محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، شكوى من أهالي منطقة المدينة المنورة بشارع المدبح بالمنيب، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع ووصولها لأكشاك الكهرباء.

ووجه اللواء أحمد راشد، حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لعمل اللازم وتم تغيير خط الصرف الصحي بطول 35 م بكل من شارع المدينة المنورة وامتداد شارع محمد بيومي وغلق المياه عن المنطقة، وتطهير كافة بيارات الصرف الصحي وغرف التفتيش بجميع الشوارع المحيطة، كما تم مراجعة كافة وصلات المياه الرئيسية والفرعية.

كما قامت شركة كهرباء الهرم بتحويل خطوط الكهرباء لمحول آخر.

