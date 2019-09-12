أخبار مصر | "القوى العاملة" تزف بشرى سارة للعمالة المصرية بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تزف بشرى سارة للعمالة المصرية بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن إجمالي الطلبات الصادرة من الأردن للحاسب الآلي خلال شهر أغسطس 2019، والتي بلغت 9268 تصرح عمل مجدد.

وأشار "سعفان" إلى أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في توثيق 24 عقدا منها 20 عقدا في مجال الخدمات والباقي لعمال الزراعة والصيد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم، حيث بلغ حجم المستحقات التي أسهم المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري في تحصيلها 9 ألاف و142 دينارًا أردنيًا أي ما يعادل 210 ألاف جنيه تقريبا، فضلا عن 595 ألفا و301 دولار قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي التي تم تحويلها كرواتب تقاعد للمصريين السابق عملهم بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف الحرايري، أنه قام أيضا بالتصديق علي 24 عقد للمصريين لأعراض حفظ الوظيفة بمصر، كما قام بعمل 25 زيارة للعمال سواء في وزارة العمل ومديرياتها، أو فروع الضمان الاجتماعي.

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وفي ذات الإطار نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، في تسوية خلافات العمالة المصرية مع العديد من الشركات السعودية.

حيث أسترد المكتب مستحقات المصريين، والتي بلغت 842 ألفًا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، أنه خلال الشهر تم التصديق علي تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق علي 591 شهادة استمرارية في العمل.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ وزير القوي العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد، فضلا عن نقل كفالة مصريان للعمل لدي أصحاب إعمال جدد.

وقال الوزير إن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ 4 شركات بها مشاكل مزمنة.

