أخبار مصر | برلمانية: تطور الاقتصاد يعكس صحة الإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: تطور الاقتصاد يعكس صحة الإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يشهد تطور يوما بعد يوم، جراء الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بما يؤكد أن رؤية القيادة السياسية كانت أفضل خيار متاح للدولة ونظام الاقتصاد.

وأشارت رزق الله، إلى أن العجز التجاري تراجع إلى 3.38 مليار دولار بنسبة تبلغ 21.9 % في يونيو، كما صعدت الصادرات 4.3 % وهبطت الواردات 13 %، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يؤكد تحسن وضع الاقتصاد المصري.

كما أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير من 2.20 مليار قبل عام، موضحا أن تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية، بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل، له دور كبير في الأمر.

يذكر أن البنك الدولي، أصدر تقرير بعنوان "مرصد الاقتصاد المصري"، والذي أكد على أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وأشار التقرير إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الأفقر، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.

كما قال التقرير، إن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

