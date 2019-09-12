أخبار مصر | ختام مبادرة "اعرف واحمي نفسك" في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام مبادرة "اعرف واحمي نفسك" في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت بمدينة الإسكندرية أعمال مبادرة "اعرف واحمي نفسك"، والتي تهدف إلى توعية المنشآت بقطاع الكيماويات والبترول على مستوى المحافظة بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة المهنية، والتي شارك فيها نحو 100 عاملا بشركه سيدي كرير للبتروكيماويات" سيدبك".

وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

حضر ملتقي السلامة والصحة المهنية مبادرة "أعرف أحمي نفسك" عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والكيميائي محمد شعبان مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ومجموعه من الشركات .

وكانت المحاضرات قد بدأت بعنوان تحقيق في الحوادث للمهندسة غاده إبراهيم عوض بإدارة السلامة بالوزارة ، ومعايير المخاطر للكيميائية سهير نصر مدير عام تأمين بيئة العمل بالوزارة، ومحاضرة عن قواعد الحفاظ علي الحياه للكيميائي أحمد ربيع مدير عام مساعد السلامة والصحة المهنية شركه العامرية للبترول، ومحاضرة عن نظم سلامة العمليات للكيميائي ماهر علوان استشاري السلامة والصحة المهنية شركه ايبروم، وفي الختام تم تكريم بعض الشركات للمشاركة الفعالة بالملتقي.

ووصلت المبادرة مبادرة "أعرف واحمي نفسك" محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة.

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وتأتي المبادرة لتوعية المنشآت- التي تعمل في مجال البتروكيماويات، وذلك بمجمع شركات البترول على مستوى المحافظة- بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بهذه المنشآت.

وأكد وزير القوى العاملة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أننا كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

وأوضح "ربيع" أن المبادرة تم خلالها شرح خطط الطوارئ وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة ، فضلا عن رفع المستوى الثقافى للعمال فى مجال البتروكيماويات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، وكيفية الوقاية من الحوادث الجسيمة بأهم صناعة بمصر حفاظاُ على الأمن القومى للبلاد، بالإضافة توعية العاملين بأكثر من 15 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات بكيفية الالتزام بقوانين السلامة والصحة المهنية ومواكبتها للتنمية المستدامة ومصر 2030 .

حضر المبادرة الدكتور كيميائي مسعد عطية القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وعبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتورة سهير الليثى مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة والمهندس محمد شعبان مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية .

