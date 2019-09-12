أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يعلن عن الكتب المتأخر وصولها للمدارس ويطمئن الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم يعلن عن الكتب المتأخر وصولها للمدارس ويطمئن الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المؤتمر الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل، لإعلان تفاصيل استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد وأخر، مؤكدًا أن مديري المديريات يتابعون عملهم على مستوي الجمهورية بكل جدية ودقة، مشيرًا إلى تحديث نهج التعامل مع وسائل الإعلام في بداية العام الدراسي حتي يتم تجنب الشائعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن عدد الكتب، بلغ أكثر من ١٧٧ مليون كتاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

وعن كتب رياض الأطفال قال الوزير إن عدد الكتب في كي جي ١ يصل إلى مليون كتاب، منوهًأ إلى تأخر بعض الكتب وعلى رأسها كتاب اللغة العربية وكتاب اللغة الإنجليزية والكونكت بلس، فقد يصلوا للمدارس في أخر شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن ذلك الأمر سيحدث أيضا في مرحلة الكي جي ٢، وقد يتأخر فيها بعض الكتب وسيتم تسليمها في ٢٩ سبتمبر الجاري. وعن كتب التربية الإسلامية واللغة العربية للصف الأول الابتدائي قال وزير التربية والتعليم، إن هذه الكتب ستصل للمدارس في ٩ أكتوبر المقبل، وعن الصف الثاني الابتدائي كشف الوزير إن عدد الكتب بها ١٠ مليون كتاب لانه يوجد عمل كتب باللغات الفرنسية وسيتم عمل كتب باللغة الالمانية وذلك بمساعدة السفارات، وعن التأخير في كتب الصف الثاني الابتدائي قال الوزير أنه سيتم وصول كتب اللغة العربية والكونكت بلس في ٣ أكتوبر المقبل.

قال وزير التربية والتعليم أنه لا داعي للقلق من تأخير الكتب، مؤكدا أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وعن دليل المعلم قال إنه تم طباعته وتوريده وسيتم توزيعه علي المعلمين أيضا.