أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يعلن عن الكتب المتأخر وصولها للمدارس ويطمئن الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم يعلن عن الكتب المتأخر وصولها للمدارس ويطمئن الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن عدد الكتب، بلغ أكثر من ١٧٧ مليون كتاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.
وعن كتب التربية الإسلامية واللغة العربية للصف الأول الابتدائي قال وزير التربية والتعليم، إن هذه الكتب ستصل للمدارس في ٩ أكتوبر المقبل، وعن الصف الثاني الابتدائي كشف الوزير إن عدد الكتب بها ١٠ مليون كتاب لانه يوجد عمل كتب باللغات الفرنسية وسيتم عمل كتب باللغة الالمانية وذلك بمساعدة السفارات، وعن التأخير في كتب الصف الثاني الابتدائي قال الوزير أنه سيتم وصول كتب اللغة العربية والكونكت بلس في ٣ أكتوبر المقبل.
قال وزير التربية والتعليم أنه لا داعي للقلق من تأخير الكتب، مؤكدا أنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وعن دليل المعلم قال إنه تم طباعته وتوريده وسيتم توزيعه علي المعلمين أيضا.