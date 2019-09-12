أخبار مصر | تحت عنوان هنتمم الفرحة: 'تضامن الإسكندرية' تجهز 155 عروسًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت عنوان هنتمم الفرحة: 'تضامن الإسكندرية' تجهز 155 عروسًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا الرفاعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتنسيق والتعاون بين عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، وفرت الأجهزة الكهربائية لعدد 155 عريس وعروسًا من أبناء محافظة الإسكندرية لتخفيف العب عن الشباب، وذلك تحت رعاية غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، وعبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة ولمساعدة الشباب المقبل على الزواج من الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها المديرية بقاعة قصر السنوسي بالطريق الدولي تحت عنوان "هنتمم الفرحة" بحضور الشباب المقبل على الزواج وأسرهم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتم إهداء كل عريس وعروس 6 أجهزة تنوعت بين البوتجاز والغسالة والخلاط والسخان والمروحة وفلتر للمياه.

وعلى الجانب الأخر شهدت محافظة قنا توزيع الأجهزة الكهربائية على 17 عروس مقبلة على الزواج، حيث صرح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا أن المديرية قامت من خلال التعاون والتنسيق مع إحدى شركات القطاع الخاص بتوفير الأجهزة الكهربائية لـ17 عروس من الأيتام ومحدودي الدخل، في الاحتفال الذي أقيم بنادي الزراعيين بنجع حمادي وشهده مسئولي التضامن الاجتماعي بقنا ونجع حمادي.

وأشار الباز أنه كل عروس حصلت على ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط، وذلك في إطار مساعدة الاسر على استكمال متطلبات الزواج.

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وتم خلال احتفالية كبرى نظمتها المديرية بقاعة قصر السنوسى بالطريق الدولى تحت عنوان هنتمم الفرحة وشهدها الشباب المقبل على الزواج واسرهم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة إهداء كل عريس وعروس 6 اجهزة تنوعت بين البوتجاز والغسالة والخلاط والسخان والمروحة وفلتر للمياه.

وعلى الجانب الأخر شهدت محافظة قنا توزيع الأجهزة الكهربائية على 17 عروس مقبلة على الزواج، حيث صرح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا أن المديرية قامت من خلال التعاون والتنسيق مع احد شركات القطاع الخاص بتوفير الأجهزة الكهربائية ل 17 عروس من الايتام ومحدودي الدخل في الاحتفال الذى اقيم بنادي الزراعيين بنجع حمادي وشهده مسئولي التضامن الاجتماعي بقنا ونجع حمادي.

وأشار الباز أنه كل عروس حصلت على ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط، وذلك في إطار مساعدة الاسر على استكمال متطلبات الزواج.