مصر | رئيس قضايا الدولة يهنئ محمد حسام الدين على منصبه الجديد

سائلين المولى عز وجل لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية في محراب العدالة وخدمة الوطن، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر اليوم، قرار رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

وكان المستشار محمد حسام الدين يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة منذ يوليو الماضي عقب خروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على المعاش.

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وتولى حسام الدين خلال مشواره القضائي رئاسة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وأسند إليه رئاسة لجنة الإنجاز خلال هذه إلى الفترة إلى أن تولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ عام ١٩٥٢، ويقيم الآن بمحافظة الإسكندرية.

ووفقا لقواعد الدستور يتم اختيار الرئيس للمستشارين بناء على الأقدمية بينهم، فيتم اختيار الرئيس من أقدم 7 مستشارين، وكانت وبناء على ذلك فكانت الأسماء المرشحة طبقا لما ورد بترتيب المناصب إعمالا للائحة الداخلية للمجلس، المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والذى شغل هذا المنصب خلفًا للمستشار بخيت إسماعيل، والمستشار حسن شلال رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

ويشغل المستشار يحيى خضرى رئاسة التفتيش الفني، خلفًا للمستشار ربيع الشبراوي، الذي يكتمل عطاؤه هذا العام، ويرأس المستشار محمد حسام الدين هيئة المفوضين خلفًا للمستشار ممدوح صديق، ثم يأتي المستشار أنور خليل، والذى ينضم هذا العام لعضوية المجلس الخاص ليترأس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب، لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية.