مصر | "استغلت خروج زوجها للعمل".. ضبط ربة منزل في وضع مخل مع عاطل بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغلت خروج زوجها للعمل".. ضبط ربة منزل في وضع مخل مع عاطل بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الزاوية الحمراء، تحقيقاتها الموسعة برئاسة المستشار محمد عياد مدير النيابة، مع ربة منزل فى اتهامها بالزنا مع عاطل فى غياب زوجها بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد تمكن الأهالى من ضبط ربة منزل، وعاطل فى وضع مخل داخل منزل المتهمة، وقيامهما بأعمال منافية للآداب مستغلة خروج زوجها الذى يعمل موظف بإحدى الشركات الخاصة.

وبالإنتقال وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمين، وفور عودة الزوج حرر محضر ضدها، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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عقوبة الزنا

حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، كما حدد قانون العقوبات المصرى أن المادة 276، ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، مثل: القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك، ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر، واعتراف المتهم بالجريمة.

أدلة الإثبات فى الزنا

1_التلبس

2_ الاعتراف

3_ الأوراق المكتوبة

4_وجوده فى المحل المخصص للحريم.

فإذا لم يوجد أى دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة.

أما فى مجال المحاكمة عن الزنا:

1- يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية، وفى هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة فى تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا.



2- إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضى بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعنى هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته.

