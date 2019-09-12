مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة.. وننفرد بنشر تفاصيل القبض على نجلي السبكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة.. وننفرد بنشر تفاصيل القبض على نجلي السبكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة "الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار جامعة الزقازيق، بفصل طالبة بكلية الطب نهائيًا استنفذت عدد مرات رسوبها، وقدمت عذرا قهريا "المرض" ولم تأخذ به المحكمة لانتهاء مرضها قبل دخول الامتحان بـ ٤ شهور.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، وجاء ذلك خلفًا للمستشار نبيل صادق، والذي تنتهي مدته في 19 سبتمبر الجاري.

أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث حول تشكيل مكون من 3 أشخاص قاموا بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة 20 ألف جنيه من تاجر في منطقة السيدة زينب.

تباشر نيابة عين شمس، التحقيق مع صاحب مخزن لاتهامه بإدارة مخزن بدون ترخيص وضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخله كما تحقق النيابة مع صاحب محل عطارة بالجمالية لإدارته المحل "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرار رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

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"خمرة" و"كوكايين".. ننفرد بنشر تفاصيل القبض على نجلي أحمد السبكي

تعود الواقعة عندما اشتبه كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان في شارع حندوسة بالقصر العيني، وتبين أنهما كريم أحمد حنفي متولي السبكي، 36 سنة، مخرج سينمائي، حاصل على بكالورويوس هندسة، وأخيه خالد، 34 سنة، منتج سينمائي، وهما نجلا المنتج السينمائي أحمد السبكي " اقراء المزيد" https:www.elfagr.com3717761

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ8 متهمين بـ"العصابة الدولية لتجارة المخدرات"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، النطق بالحكم لـ9 متهمين بتشكيل عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة وأقراص مخدر الكبتاجون، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن الموْبد وتغريم كل منهم بمبلغ 12 مليون جنيه وبراءة المتهم عبد الله ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل والمواد المخدرة وأدوات المصنع والهواتف المحمولة وهاتف " الثريا " ا"اقراء المزيد" https:www.elfagr.com3717786

النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيره الياباني

وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة (طوكيو).

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن تلك الزيارة هي الزيارة الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي الأولى في العالم للنيابة العامة اليابانية والتي استغرق العمل على إعدادها والاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة لمدة ثلاث أعوام وصولا للصيغة النهائية لها، ويمثل إبرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديرًا منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجًا لها " اقراء المزيد"https:www.elfagr.com3717739