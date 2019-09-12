مصر | المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ8 متهمين بـ"العصابة الدولية لتجارة المخدرات"

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وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم منها حيازة 3 أطنان حشسش و450 كيلو أقراص مخدر الكبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.
صدر الحكم المستشار مدبولى حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.
واستصدرت الإدارة العامة بمكافحة المخدرات، إذنا من مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط المتهمين والمواد المخدرة وتم تنفيذ الإذن وضبط المتهمين والمواد المخدرة بمعرفة 22 ضابطًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأسفرت الضبط على العثور من مادة الحشيش المخدر تزن قرابة 3 أطنان و200 كيلو جرام، كما تم ضبط معدات والآلات مصنع المواد المخدرة بمنطقة الكريمات بمنطقة أطفيح على حدود بني سويف.
وانتهت هيئة المحكمة من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بعد أن أستجابت إلى طلبات الدفاع وسماع جميع الشهود وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 12 سبتمبر.