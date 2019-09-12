مصر | المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ8 متهمين بـ"العصابة الدولية لتجارة المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ8 متهمين بـ"العصابة الدولية لتجارة المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، النطق بالحكم لـ9 متهمين بتشكيل عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة وأقراص مخدر الكبتاجون، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن الموْبد وتغريم كل منهم بمبلغ 12 مليون جنيه وبراءة المتهم عبد الله ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل والمواد المخدرة وأدوات المصنع والهواتف المحمولة وهاتف " الثريا ".

وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم منها حيازة 3 أطنان حشسش و450 كيلو أقراص مخدر الكبتاجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

صدر الحكم المستشار مدبولى حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.

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وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

وكما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.