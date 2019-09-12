مصر | "خمرة" و"كوكايين".. ننفرد بنشر تفاصيل القبض على نجلي أحمد السبكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خمرة" و"كوكايين".. ننفرد بنشر تفاصيل القبض على نجلي أحمد السبكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحمد وكريم، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، وبحوزتهما كوكايين.

وتعود الواقعة عندما اشتبه كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان في شارع حندوسة بالقصر العيني، وتبين أنهما كريم أحمد حنفي متولي السبكي، 36 سنة، مخرج سينمائي، حاصل على بكالورويوس هندسة، وأخيه خالد، 34 سنة، منتج سينمائي، وهما نجلا المنتج السينمائي أحمد السبكي.

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وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين، 5 جنيهات إسترليني "ملفوفة على شكل أسطوانة"، زجاجة خمرة مفتوحة، وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر رقم 8561، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن الجدير بالذكر أن عقوبة تعاطي المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطي أخف من ذلك.

فالمتعاطي أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالاتجار يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.