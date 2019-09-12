مصر | حجز صاحب محل مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجمالية 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز صاحب محل مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجمالية 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحجز صاحب محل عطارة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول نشاط المتهم، في واقعة قيامه بإدارة محل "بدون ترخيص" وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر في منطقة الجمالية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات داخل المخزن.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن من ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بالجمالية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد رجائي من ضبط (مسئول عن محل عطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (360 عبوة كريم بشرة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".