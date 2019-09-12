شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الكاملة لتنسيق كليات جامعة الأزهر 2019 في القاهرة والأقاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019 -2020، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62%، كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08%، وطب أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%، وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593 بنسبة 91.23%.

وأوضح عامر، في المؤتمر الصحفى الذي عقده عصر اليوم الخميس بمقر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بكليات الجامعة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم بلغ 97369، وتم إنهاء ترشيحهم بالتنسيق في 10 ساعات، موضحا ان عدد الناجحين من طلاب الثانوية الأزهرية 116420، وعدد الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل 19051.

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

النتائج الكاملة لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم