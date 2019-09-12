شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «2019» آخر عام لطباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الجاري آخر عام لطباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية، خاصة مع اكتمال المحتوي الرقمي لجميع المواد.

وأشار «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، إلى أن مقاييس التعليم يتم قياسها بالصف الرابع الابتدائي للقرائية والكتابية والحسابية، ويالتالي يقاس نجاح النظام الجديد للطلاب عند وصولهم للصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أن فلسفة المناهج الجديدة تقوم على الحق والأمانة والتخيل والابتكار وفقا للمهارات المراد تنميتها من خلال الأنشطة والوسائط التعليمية، مؤكدا أن التعليم النشط قائم على تنمية المهارات الحياتية.

ولفت الوزير إلى أن نظام التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتم زيادة المواد الإثرائية المعلوماتية على بنك المعرفة، مضيفا أن الصف الأول الثانوي تم زيادة مواد الفلسفة والتربية الوطنية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية وأصبح المحتوي الرقمي متكاملا.