شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الأزهر»: 95.54% للطب و91.23 للهندسة بنين.. و96.62% للطب بنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019 -2020، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62%، كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08%، وطب أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%، وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجات، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593 بنسبة 91.23%.

وأوضح عامر، في المؤتمر الصحفى الذي عقده بمقر جامعة الأزهر، اليوم الخميس، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بكليات الجامعة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم بلغ 97369، وتم إنهاء ترشيحهم بالتنسيق في 10 ساعات، موضحا أن عدد الناجحين من طلاب الثانوية الأزهرية 116420، وعدد الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل 19051.

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر

إعلان نتيجة القبول بجامعة الأزهر