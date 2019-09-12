شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: صيانة 15 ألف فصل علي مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مشروعات الصيانة بلغت 15 ألف فصل على مستوى الجمهورية، وتعمل الوزارة علي البحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الكثافة بجاني الحلول التقليدية.

وناشد شوقي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لصيانة ورفع كفاءة المدارس القائمة.

وأكد شوقي أن الصف الرايع الابتدائي سنة فاصلة في مرحلة البناء حيث يتم فصل كتاب الباقة المجمعة لمواد منفصلة.