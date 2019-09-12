شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تدريب معلمي الصف الأول والثاني الثانوي 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تدريب معلمي الصف الأول والثاني الثانوي يتم على أكثر من مستوى، منها تدريب على استخدام التابلت والشاشات الذكية وكذلك شرح المحتوي الالكتروني للطلاب.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أنه سيتم البدء في التدريب 15 سبتمبر الجاري.

وتابع «شوقي» أن موقف صيانة المدارس يتم على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الفصول الجديدة 13 ألف فصل من اجمالي 100 ألف فصل المطلوبة لحل كثافة الفلوس وفقا للميزانية المحددة للأبنية التعليمية.

وطالب «شوقي» منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمساهمة في بناء فصول جديدة وتوفير أراضي جديدة لبناء مدارس جديدة لتقليل كثافات الفصول.