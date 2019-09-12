شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: طباعة 177 مليون كتاب مدرسي بمختلف المراحل التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تقوم بطباعة الكتب للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني وكتب الإعداد المهني ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعادل 177 مليون نسخة.
وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أن مرحلة رياض الأطفال تضم 602 ألف، ويتم طباعة مليون و800 ألف للمرحلة الأول من رياض الأطفال، مشيرا إلى أنه سيتم تأخير 4 آلاف نسخة من كتاب اللغة الفرنسية حتي 4 أكتوبر، وكتاب «كونكت بلس» سيتم تسليمه 24 سبتمبر، وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال الجزء الثاني سيتأخر توصيل كتاب اكتشف باللغة الفرنسية حتي 24 سبتمبر، وبالنسبة للصف الأول الابتدائي والبالغ عددهم 2.2 مليون تلميذ وتلميذة، وسيتم تسليم 13 مليون نسخة سيتم تأخير كتب التربية الدينية حتي 10 أكتوبر.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للصف الثاني الابتدائي يبلغ عددهم 2.1 مليون تلميذ وتلميذة يتم طباعة 10.56 مليون نسخة، وجاري ترجمة الكتب اللغة الألمانية، وسيتم تأخير كتاب اللغة العربية وكونكت حتي 10 أكتوبر، مضيفا أنه تم تدريب جميع معلمي الصف الثاني الابتدائي على دليل المعلم لمناهج النظام الجديد.
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