شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تسليم تابلت لطلاب الأول الثانوي نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدء تسليم التابلت للدفعة الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوي 2019-2020 بدءًا من نوفمبر المقبل، وحتى نهاية ديسمبر المقبل على دفعات، ويبلغ عدد الأجهزة 650 ألف جهاز.
وتابع خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة أنه تم تزويد جميع المدارس بشاشات ذكية، وتم الانتهاء من وضع جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.
وأكد أن العام الحالي سيشهد امتحانات الكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي داخل مدارسهم بعد انتهاء تجهيز باقي المدارس الثانوية بشبكات إلكترونية وواي فاي.
وأعلن شوقي أن أول امتحانات إلكترونية ستتم أول يناير ولمدة 10 أيام.
وأكد سيتم عقد امتحان إلكتروني نهاية كل تيرم ومتوسط الامتحانين ستمنح درجة النجاح للطالب.
كما أكد «شوقي» أن الامتحانات الالكترونية ستعقد بالصفين الأول والثاني الثانوي بنفس فترة الامتحانات، على أن تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي صباحا، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة المسائية.
وأضاف «شوقي» أن قضية التشعيب «علمي وأدبي» تتم بالصف الثالث الثانوي بالنظام الجديد وليس القديم.
وتابع أن هناك مواد الأنشطة تعد مواد نجاح ورسوب ولكن لا تضاف للمجموع ولا جديد بها.
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