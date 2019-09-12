شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إرسال بعثات طبية لليابان لاستفادة في كافة المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤتمر مصر الدولي للصحة بدورته الثانية يجمع كافة القيادات المختلفة في المجال الطبي من وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتعليم العالي وذلك للتوافق للخروج بأحسن نتيجة.

وأضاف وزير التعليم العالي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر «إيجي هيلث»، الخميس، أن «لدينا 34 كلية طب يمكن أن تساهم في إنتاج كثير من الأطباء، ولدينا عدد من الأطباء في الماجستير والدكتوراه 45 ألف طالب مقيد بتخرج منهم 7 آلاف طالب سنوي ونأمل أن يتضاعف الأعداد في السنوات القادمة»، مشيرًا إلى أنه تم إرسال بعثات طبية إلى اليابان لاستفادة في كافة المجالات، ومعرفه تطور التعليم في العالم ونستعد للمرحلة القادمة ليكون لدينا طبيب يقدر يتعامل مع العصر الحديث، ليكون الطلاب لديهم خبرات للتعامل الواقعي مع المجتمع من خلال طريقة التدريس المختلفة القائمة على البحث والتدقيق وليس التلقين»، مشيرًا إلى أن «لدينا 20 كلية دخلت في قائمة أفضل جامعات على مستوى العالم، وان هناك تقدم علمي ملحوظ في طب الأسنان بمصر».

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للصحة «إيجي هيلث» يقام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبحضور وزيرة الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمستشار الطبي والعلمي لصندوق تحيا مصر، وعدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة.