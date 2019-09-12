شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. فوز 30 عالمًا وباحثًا بجوائز جامعة القاهرة لعام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2018، بأنواعها، التميز، والجامعة التقديرية، والجامعة للتفوق العلمي، والتشجيعية، والاختراع.

وقال الخشت إن لجان التحكيم تكونت من أساتذة كبار من داخل وخارج الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عددا من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي نحو تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث.

وفاز بالجوائز 30 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية، وبلغت قيمة جوائزهم مليونا و890 ألف جنيه، ففي جوائز التميز وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور رفعت حسن هلال بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور مرتضى حسن فخري الشبراوي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور عطية حسان محمد إبراهيم بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، فيما لم يتقدم أحد لجوائز العلوم الإنسانية والتربوية والاجتماعية والهندسية والتكنولوجيا المتقدمة.

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وفى جوائز الجامعة التقديرية وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة مهجة محمد فريد مصطفى أحمد بكلية العلوم في مجال العلوم الاساسية، والدكتورة ايمان صلاح الدين المحلاوي بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور خالد أبوالسعود محمود إبراهيم بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور أحمد جلال حلمي عبده بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور علاء الدين على صابر بكلية الآداب في جائزة نجيب محفوظ – الابداع الفكري والأدبي، فيما حُجبت جوائز العلوم الإنسانية والتربوية والعلوم الطبية والصيدلية، ولم يتقدم أحد لجائزة العلوم الاجتماعية.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة مايسة محمد على منصور بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة ريهام رشاد محمد على بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد نادر محي الدين رزق بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة رانيا محمد منير محمد عبدالحي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور أحمد سمير محمد شحاته بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتورة علا رشدي عبدالفتاح شهاب بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور هشام يوسف محمد سعد بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، فيما حُجبت جائزة العلوم الاجتماعية.

وفى جوائز الجامعة التشجيعية وعددها 26 جائزة وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور عبده عبداللاه محمد بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية، والدكتور محمد سمير عبدالعزيز زيدان والدكتور ولاء حامد محمود محمد الزناري والدكتورة شيماء سمير محمد مدني بكلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية، والدكتور ياسر عطية عوض خليفة بمعهد الليزر والدكتور أحمد عادل عطية سعده والدكتور كريم محمد حسن على خليل بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البيولوجية، والدكتور محمود عبدالحميد محمد إبراهيم بكلية الزراعة والدكتورة نرمين مصطفي محمد مصطفي بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة مروة خيري عبدالهادي محمد محسب بكلية الطب والدكتورة نورثان فتحي محمد عبدالتواب والدكتور سينار سيد فؤاد عبدالسلام بكلية الصيدلة والدكتورة الهام عبدالجواد حسن عبدالله بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الطبية، والدكتور سالم فرج سالم حجازي بمعهد الليزر في مجال العلوم الهندسية، فيما حُجبت جوائز العلوم الانسانية والتربوية والعلوم الاجتماعية، ولم يتقدم أحد لجوائز علوم الرياضيات والعلوم الجيولوجية.

وبالنسبة لجائزة الجامعة للاختراع التي تُمنح لكل من حصل على براءة اختراع وقيمتها 20 ألف جنيه، فاز بها الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالواحد السيد بكلية الهندسة. وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة في نفس المجالات لعام 2019 بدءًا من أول أكتوبر 2019.