شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: زيارة 8 دول ضمن مبادرة علاج مليون أفريقي من «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تستعد لأكبر تحول تاريخي في نظام التعليم الطبي بمشاركة أعلى مؤسسات دولية في العالم وبالتعاون مع أكبر الأطباء بالجامعات المصرية.

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وأشارت «زايد» خلال مؤتمر الصحة الدولي «إيجي هيلث» في دورته الثانية، الخميس، إلى دور مصر الكبير في إفريقيا، حيث تمت زيارة 8 دول إفريقية استعدادا لمبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى، كما ترأست مصر مجلس وزراء الصحة العرب والأفارقة لأول مرة، وهناك تعاون بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر.

وأوضحت أنه سيتم خلال أسبوعين إطلاق التدشين الرسمي لمبادرة صحة المرأة في المركز الإقليمى الإفريقى لصحة المرأة بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبحضور وزيرة الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمي، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمستشار الطبي والعلمى لصندوق تحيا مصر، وعدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة.