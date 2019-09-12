شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستعد لانطلاق التأمين الصحي الشامل بـ5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل الآن على مشروع التأمين الصحي الشامل لتوفير أفضل خدمة طبية على غرار مبادرة «100 مليون صحة»، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالى، وإدارة الخدمات الطبية العسكرية، ومؤسسة مجدي يعقوب، وأعلى منظمة دولية في الجودة.

وأوضحت «زايد»، خلال انطلاق معرض مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث» في دورته الثانية، الخميس، أن الوزارة بدأت في التجهيز لانطلاق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات ويتم الآن تطوير البنية التحتية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وبحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمستشار الطبي والعلمى لصندوق تحيا مصر، وعدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة.