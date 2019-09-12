شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير النقل ووفد «الأوروبي لإعادة الإعمار» لمشروعات أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ويرافقه وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وسفيرة النرويج بالقاهرة لينا ليند، الخميس، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة النقل بمحافظة اسوان اشتملت على تفقد مشروعات محور كلابشة على النيل وكوبري بديل خزان اسوان ومشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أمام مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

أكد وزير النقل خلال الزيارة التي رافقه خلالها محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، ورئيسا هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري في صعيد مصر مشيرا إلى تنفيذ وزارة النقل لعدد (7) محاور على النيل، هي (محور بديل خزان أسوان – كلابشة – قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- ) بتكلفة 9،5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر مضيفا انه اعتباراً من يوليو 2020 سيتم البدء في 3 محاور أخرى على النيل بصعيد مصر، وأن هذه المحاور والطرق يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

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كانت الجولة قد بدأت بتفقد مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي امام مشروع الطاقة الشمسية ببنبان من كم 42 حتى كم 51 من اسوان بطول9 كم بعرض 11،5 متر مع إنشاء دورانات للخلف حيث وجه الوزير بسرعة انجاز هذا المشروع الذي يخدم محطة الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة أسوان.

وتوجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بأسوان الذي يبلغ تكلفته 1،50 مليار جنيه وطوله 23 كم وعرض 21 م بواقع عدد ٢ حارة مرورية لكل اتجاه عرض الحارة 3,75 م ورصيف مشاة بعرض 2 متر وجزيرة وسطى بعرض ١ متر ويشمل 15 عمل صناعي بواقع 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي وكوبري على الطريق الزراعي الغربي وكوبري اعلى نهر النيل وكوبري أعلى مصرف الملاح الكبير وكوبري الطريق الزراعي الشرقي و5 كباري بالإضافة إلى 5 انفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

تفقد الوزير قطاعات المشروع والتقى بالعاملين والمهندسين وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم كذلك تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة مضيفا أنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو 2020 مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق محور عرضى جديد لربط طريق القاهرة / اسوان الصحراوى الغربى بطريق القاهرة / أسوان الزراعى الشرقى، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل، والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

كما تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مشروع انشاء محور بديل لخزان أسوان حيث تابع وزير النقل الاعمال التي تتم بالمشروع، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسة بالانتهاء من هذا المشروع الهام خلال عامين، لافتا إلى ان هذا المحور يبلغ تكلفته الاجمالية 2 مليار جنيه وسيرتبط مع طريق اسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزء من محور القاهرة /كيب تاون أن هذا المحور يتكون من 4 كباري رئيسية كوبري على النيل وكوبري على مفيض السد العالي وكوبري تقاطع الطريق الزراعي الغربي وكوبري تقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي بطول 5.4 كم وعرض 300 متر بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه.