مصدر أمني: القبض على نجلي السبكي بحوزتهما 3 جرامات كوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض على نجلي المنتج السينمائي الشهير أحمد السبكي في أحد شوارع العاصمة القاهرة فجر الخميس بحوزتهما ثلاثة جرامات من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر أن كمينا أمنيا يقوده النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، اشتبه في سيارة ملاكي يستقلها نجلا السبكي، خالد وكريم، وبدا أنهما في حالة سكر، وشاهدت الشرطة زجاجة خمر بداخل السيارة.

كما اتضح للشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بقائد السيارة منتهية، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن الشرطة عثرت على ثلاثة جرامات من مخدر الكوكايين أثناء تفتيش السيارة، فألقت القبض على نجلي السبكي وحررت المحضر اللازم.

أحيلت الواقعة إلى نيابة قصر النيل التي تباشر التحقيق مع المشتبه فيهما. وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي؛ لفحصها وإعداد تقرير فني عنها، بحسب المصدر.