بـ 7 ملايين دولار وهمية.. سقوط عصابة أفارقة تخصصت في جرائم النصب الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية لقيامهم بالاشتراك مع إحدى السيدات بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" زعمت بأنها تملك مبلغ "سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي)، وترغب في استثمارها في بعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد، وطلبت منه تحويل مبلغ "186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالي المشار إليه لإدخاله البلاد على دفعات.

كشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية، سبق اتهام أحدهم في قضية "نصب إلكتروني"، سيدة "حاصلة على ليسانس"، مقيمين جميعًا بنطاق محافظة القاهرة حيث قام المتهمون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مُستغلين مهارتهم في التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الحديثة وإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية "مقلدة" على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة ويقومون بمراسلة الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين امتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية، ويرغبون في استثمارها في الأنشطة التجارية بالبلاد بالاشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظير حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة، وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركي لإدخالها للبلاد "خلافًا للحقيقة".

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (20 هاتف محمول بداخلها شرائح هواتف "مصرية، دولية" 7تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت 10 آلاف دولار أمريكي، كمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم في نشاطهم الإجرامي، مبالغ مالية عملات مختلفة"، جهاز حاسب آلي".

بفحص الهواتف المضبوطة وجهاز الحاسب الآلي تبين احتوائها على (محادثات متبادلة بين المتهمين تؤكد نشاطهم الإجرامي العديد من التطبيقات البنكية المثبتة على هواتفهم المحمولة التي يستخدمها المتهمين في إجراء تحويلات مالية للمبالغ المستولى عليها لحساباتهم البنكية ببنوك إحدى الدول الأجنبية –كمية من صور تحويلات مالية وبنكية تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لأشخاص آخرين بالخارج)، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.