لابتزاز والده ماليا.. الأمن العام يكشف غموض اختطاف طالب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، في ضبط أحد الأشخاص اشترك مع آخرين في اختطاف طالب وطلب فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

ورد بلاغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتلقيها اتصال هاتفي من نجلها 16 سنة، طالب، يتضمن اختطافه وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحه.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك، وشقيقه، وفتاة حاصلة على دبلوم، جميعهم يقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقرر أنه نظرًا لكونه من ذات القرية محل إقامة المجني عليه وعلمه بثراء والده عقد العزم على اختطافه بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي اتفق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه واحتجازه، حيث اتصلت المتهمة الثالثة به واستدرجته، وعقب وصوله إلى مكان التقابل احتجزوه بمنطقة زراعية متاخمة للقرية سكنهم بدائرة المركز، وأجبروه على الاتصال بوالدته لتجهيز مبلغ الفدية.

ونجحت القوات في تحرير المختطف، وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول المستخدم في استدراج المجني عليه، وهاتف محمول آخر، دراجة نارية، ومطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.