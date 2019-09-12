مدبولي وتوفيق يفتتحان مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم الفني، والشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وقام رئيس الوزراء والحضور، بجولة في أرجاء المركز، استمعوا خلالها إلى شرح حول دور المركز وامكانياته في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمت الإشارة إلى أن هذا المركز يعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عربياً وأفريقياً، نفذته وزارة الداخلية على مساحة 24 ألف م2، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز الأشهر الأربعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي للوزارة.

وتفقد رئيس الوزراء والحضور خلال الجولة منطقة العيادات، المُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وقسم العلاج المائي، وصالة الألعاب الرياضية.

ويهدف المركز إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، تم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، وتتضمن تلك المنظومة اتاحة الورش المخصصة لتنمية مهاراتهم اليدوية، وغرف أخرى للفنون والموسيقى والحاسب الآلي، والمجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، بالإضافة إلى عدد من المناطق التي تم تخصيصها للألعاب وفق الاشتراطات المعدة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

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كما تفقد رئيس الوزراء الغرف المُخصصة لاستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتحاور رئيس الوزراء خلال جولته مع عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء استخدامهم لمجموعة من الأدوات والأجهزة المتاحة داخل المركز، مُؤكداً اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بالعمل على دمج هؤلاء الأشخاص كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

كما تحاور الدكتور مصطفى مدبولي مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين عزفوا مقطوعة موسيقية، وهنأهم على افتتاح المركز، وأشاد بما يملكونه من مواهب فنية.

وفى ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما شاهده في أرجاء المركز من امكانيات يتم تسخيرها لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يتم من جهد متميز يسعى لدمج هؤلاء الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بافتتاح هذا المركز المهم، حققت مصر حلماً بامتلاك واحداً من أكبر المراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم إدارته بالطرق الذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ليعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها في خدمة أبناء الوطن من اصحاب الهمم.

وكلف رئيس الوزراء رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بتطوير واجهات العمارات المحيطة بالمركز، لتظهر في صورة حضارية، كما استجاب لطلب وزير الداخلية بتوفير قطعة أرض ملاصقة للمركز لإنشاء مستشفى للشرطة، مُوجها بالتنسيق مع وزير الاسكان، لتخصيص قطعة الأرض.