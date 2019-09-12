مصادر: تعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة خلفًا لـ"أبو العزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة، صدور قرار رئاسي بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته 14 سبتمبر لبلوغه السن القانوني.

وطبقا لقانون الهيئات القضائية الجديد والذي أقر في التعديلات الدستورية الأخيرة، فقد أعطى لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 نواب بالهيئة.

وفتح اكتمال عطاء المستشار أبو العزم، المجال للتطرق إلى المستشارين المرشحين لخلافته في رئاسة المجلس، خلال الفترة المقبلة.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس الدولة أرسل الفترة الماضية أسماء 7 مستشارين من قضاة المجلس إلى رئاسة الجمهورية؛ ليختار رئيس الجمهورية من بينهم أحدهم ليكون رئيسًا للمجلس لمدة قانونية جديدة.

وتنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972على تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

والمستشارون الذين تم ترشيحهم لرئاسة المجلس هم :

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المستشار يسري الشيخ، الرئيس الحالي لمحكمة القضاء الإداري

المستشار حسن كمال شلال، الرئيس الحالي لقسم التشريع

المستشار يحيى خضري نوبي، الرئيس الحالي للمحاكم الإدارية والتأديبية

المستشار محمد حسام الدين، رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا

المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار أحمد عبدالتواب، نائب رئيس مجلس الدولة