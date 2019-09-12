ريهام سعيد تتهم سما المصري بسبها في بلاغ للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف.

وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

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وأضاف مقدم البلاغ، أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

وأشار إلى أن المقدم ضدها البلاغ نشرت الفيديو المشار إليه على الإنستجرام الخاص بها، وعلى قناتها بموقع "اليوتيوب" بدافع الترويج وزيادة المشاهدات على شبكة الإنترنت وزيادة مكاسبها المادية.

وطالب "سعيد" في ختام بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.