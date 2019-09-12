سقوط عصابة الحشيش في قبضة مكتب المكافحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بحلوان.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكافحة، من ضبط 3 أشخاص سائق مقيم بالجيزة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، محكوم عليه في قضية "ضرب"، عاطل- مقيم بالدقهلية سبق اتهامه في قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي " تبديد" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان، مستقلين سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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وأثناء الضبط قام المتهم الأخير بالفرار فاصطدمت به سيارة مجهولة بطريق الأوتوستراد نتج عن ذلك حدوث إصابته بإصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه توفي عقب وصوله متأثراً بإصابته وقد تأيد ذلك بسؤال عدد من شهود الواقعة.

وبمواجهة المتهمان الأول والثاني اعترفا أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بتكوينهما والمتهم المتوفي تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وأضاف الأول بشرائه للسيارة بقصد استخدامها في تنقلاتهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.