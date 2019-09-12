القبض على المتهمين بسرقة مركز طب الأسرة بأبو قرقاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركز طب الأسرة بأبو قرقاص بالمنيا.

ورد بلاغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من أمين مخزن بمركز طب الأسرة بدائرة المركز، باكتشافه سرقة بعض الأوراق والأدوات، من داخل إحدى الغرف بالمركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين، سبق اتهامهما في 8 قضايا سرقات، مقيمان بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبيع بعض المسروقات لبائع خردة تم ضبطه.

وأضافا بأنهما تخلصا من باقي المسروقات بإلقائها بأحد المصارف لعدم تمكنهما من بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.