القوى العاملة: تجديد 10 آلاف تصريح عمل لمصريين بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة، إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي للوزارة، موضحا أنها بلغت 9268 تصريح عمل مجدد، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيان اليوم، قال الوزير، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في توثيق 24 عقدا، منهم 20 عقدا في مجال الخدمات والباقي لعمال الزراعة والصيد.

وكان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم، حيث بلغ حجم المستحقات التي أسهم المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري في تحصيلها 9 آلاف و142 ديناراً أردنياً أي ما يعادل 210 ألاف جنيه تقريبا، فضلا عن 595 ألفا و301 دولار قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي التي تم تحويلها كرواتب تقاعد للمصريين السابق عملهم بالأردن.

وأضاف المستشار العمالي بالأردن، أنه قام أيضا بالتصديق على 24 عقد للمصريين لأعراض حفظ الوظيفة بمصر، كما قام بعمل 25 زيارة للعمال سواء في وزارة العمل ومديرياتها، أو فروع الضمان الاجتماعي .