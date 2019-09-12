​إطلاق أول حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أطلقت مصر والولايات المتحدة الأمريكية أول حوار استراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين اليوم الخميس بالقاهرة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ودان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء نائباً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وسلَّط المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الضوء على أهمية الحوار كأداة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى تناسق الرؤية الدولية للربط الكهربائي العالمي مع رؤية الحكومة المصرية وجهودها لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، بدعم من كافة دول المنطقة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والأسواق الإقليمية، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء الشبكات الذكية.

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كما استعرض الدسوقي المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في مجال الكهرباء والتي ستؤهل مصر لأن تصبح مركز ربط كهربائي بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكداً أن مصر تمتلك موارد تحتية في الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى الأهداف التي تسعى إليها مصر في قطاع الكهرباء وهي توليد نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2035 وعلى المدى القصير تحقيق نسبة 20% بحلول عام 2022.

ولفت إلى نجاح قطاع الكهرباء في زيادة سعات طاقة التوليد إلى 25 ألف ميجاوات، وزيادة كفاءة معدلات التشغيل لمحطات الكهرباء.