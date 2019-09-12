الصحة: زيارة 8 دول أفريقية لتنفيذ مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس "سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد إلى أكبر تحول تاريخي في نظام التعليم الطبي بمشاركة أكبر مؤسسات دولية في العالم وبالتعاون مع أكبر الأطباء بالجامعات المصرية.

وقالت خلال كلمتها بمؤتمر الصحة الدولي "إيجي هيلث" في دورته الثانية اليوم الخميس، إنه جرى زيارة 8 دول أفريقية لتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي، كما ترأست مصر مجلس وزراء الصحة العرب والأفارقة لأول مرة وهناك تعاون بين وزارة الصحة وصندوق "تحيا مصر".

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم خلال أسبوعين إطلاق التدشين الرسمي لمبادرة صحة المرأة في المركز الإقليمي الأفريقي لصحة المرأة بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبحضور وزيرة الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمستشار الطبي والعلمي لصندوق تحيا مصر، وعدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة.