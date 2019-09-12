"البحوث الإسلامية" ينتهي من المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
اختتم مجمع البحوث الإسلامية مساء أمس إعادة المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث إلى الخارج، حيث استمرت المقابلات على مدار أربعة أيام، بحضور لجنة من المتخصصين من المجمع وجامعة الأزهر.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة المقابلات الشخصية استهدفت خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر الأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم.
أضاف عيّاد أن مبعوث الأزهر الشريف لابد أن يكون على قدر عال من المعرفة، حيث يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
أوضح الأمين العام أن لجنة المقابلات حرصت على الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية التي تضمنتها المسابقة.
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