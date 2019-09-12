​"سياحة البرلمان" تتوقع انتعاشة غير مسبوقة منذ 2011 في الموسم الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
توقع أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن تشهد مصر لأول مرة منذ عام 2011، انتعاشة سياحية غير مسبوقة خلال الموسم السياحي الشتوي الذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، كما توقع ارتفاع عائدات السياحة إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وقال إدريس، في بيان، اليوم الخميس، إن القطاع السياحي سيحصد ما زرعته القيادة السياسية من جولات خارجية قام بها الرئيس لمختلف دول العالم نجح في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وحكومة حريصة على تعزيز صناعة السياحة، فعملت على ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ لاستعادة القطاع عافيته من جديد.
وتابع وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان: "وزيرة السياحة تختلف عمن سبقوها في أنها تنتهج أساليب مبتكرة في الترويج لمصر ولصناعة السياحة، كان آخرها التعاقد مع كبرى القنوات العالمية، في خطوة تستهدف منها إبراز معالم بلدنا السياحية وإعادة ترويجها بشكل جذاب، مع إبراز المناخ الآمن والمستقر والزاخر بالإمكانيات، وتسعى جاهدةً إلى فتح أسواق سياحية جديدة".
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