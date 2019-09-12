مدبولي يتفقد مركز تصنيع أثاث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد المراكز المتخصصة في تصنيع الأثاث، التابعة للدولة، لمشاهدة عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته للمركز: "مهتمون بأن يكون تأثيث المباني الحكومية علي نسق واحد، وبأثاث حديث".

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية ولجان عمل مختلفة تتابع ملفات الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية، وتأثيثها، وتوصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة وخلافه.