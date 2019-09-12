أخبار مصر | برلمانية تشن هجومًا حادًا على الجامعة العربية: "الإصلاح الإداري والمالي تأخر كثيرًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشن هجومًا حادًا على الجامعة العربية: "الإصلاح الإداري والمالي تأخر كثيرًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإصلاح الاداري والمالي للجامعة العربية تأخر كثيرًا، ويجب أن تتخذ فيه خطوات على أرض الواقع، حتى يكون للجامعة العربية دور مؤثر.

وأشارت حسونة، إلى أهمية إعادة النظر في الميثاق الخاص بها وخاصة فيما يتعلق بالتصويت واتخاذ القرارات، حيث أن وضع الجامعاة حاليًا غير مقبول وتأثيرها على الدول الأعضاء لا أثر واضح له.

ونوهت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن تعليق عضوية سوريا في الجامعة كان قرار متسرعا ونتجية سلبية، مما يتطلب مراجعة هذا القرار بشكل سريع وفتح مجالات للتحاور معها، خاصة مع تطور الوضع هناك.

كما أعلن وزير الخارجية السفير سامح شكري عن مشاورات عربية حول التوقيت المناسب لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

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وقال شكري إن سوريا دولة عربية مهمة، وهناك مشاورات بين الدول العربية للتوافق على التوقيت الملائم والمناسب لعودتها الى الجامعة العربية بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي" دون تحديد موعد بشأن ذلك.