أخبار مصر | الزناتي: أبناء أسوان في نقابة الصحفيين ضمن أسبوع الدمج لأطفال الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: أبناء أسوان في نقابة الصحفيين ضمن أسبوع الدمج لأطفال الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن أطفال أسوان الذين يمثلون المرحلة الثانية مراكز دراو ،كوم أمبو ،إدفو والعاصمة، وقاموا بجولة داخل نقابة الصحفيين، شملت مركز التدريب الجديد بالنقابة، وصالة التحرير به، والاستوديوهات الحديثة، وقاعات المحاضرات.
وقام حسين الزناتي بشرح ما يقوم به مركز التدريب، وشهد الأطفال فيلم تسجيلي عن إنشاء المركز ومراحله، أعقبه ورشة فنية للأطفال أقاموها داخل النقابة، وقدموا فيها أعمالًا فنية عن زيارتهم وعن مشاهداتهم بالقاهرة، وداخل النقابة وزياراتهم الأخيرة للمعالم الأثرية، ثم قام الأطفال بزيارة مسرح النقابة، وأبدوا إعجابهم وتمنوا زيارتها مرة أخرى.
يذكر أن زيارة أطفال اسوان للقاهرة تستمر من ٩ حتى ١٧ سبتمبر الجاري، وقاموا بجولات، منها إلى مجمع الأديان لتنفيذ العديد من الورش الفنية والثقافية، التي نفذتها الهيئة للأطفال، لتنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم الإبداعية.