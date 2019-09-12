أخبار مصر | أول تعقيب للبرلمان على اتفاقية مصر وبلجيكا بإعادة ترميم قصر البارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعقيب للبرلمان على اتفاقية مصر وبلجيكا بإعادة ترميم قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا؛ تطور بشكل كبير ليسجل 1.5 مليار يورو خلال عام 2018، مشيرًا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر؛ لتصل إلى 900 مليون يورو عام 2018، مقارنة بنحو 700 مليون يورو عام 2017 من خلال استثمارات 222 شركة.

وأشاد "عامر" بتوقيع اتفاقية بين مصر وبلجيكا، للمساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون إمبان بقيمة 16 مليون جنيه في إطار مبادلة الديون البلجيكية، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة سيبيل دو كارتيه ديف، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك في مراسم توقيع أقامتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار بمقر قصر البارون إمبان.

ووقعت مصر وبلجيكا، مذكرة تفاهم للمساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون إمبان اليوم الخميس، بقيمة 16 مليون جنيه في إطار مبادلة الديون البلجيكية، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة سيبيل دو كارتيه ديف، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك في مراسم توقيع أقامتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار بمقر قصر البارون إمبان.

وأكدت الدكتورة سحر نصر على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية مع بلجيكا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة من أجل المساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون إمبان تأتى في إطار برنامج مبادلة الديون مع بلجيكا، وهو عبارة عن استخدام الديون في مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث التوسع في برنامج مبادلة الديون مع بلجيكا وإيطاليا وألمانيا، لأنه يحول الديون إلى منح تنموية واستثمارية في المجالات ذات الأولوية لمصر.

كما أوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن وزارة الآثار أنهت حتي الآن أكثر من 85% من أعمال ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري، وإعادة توظيفه لعرض تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور، وذلك بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، وسوف يضم المعرض عرضا متميزا للصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الخاصة بالقصر والخرائط الإيضاحية والأفلام الوثائقية والماكيتات الخاصة بحي مصر الجديدة، كما سيتم دعم قصة العرض باستخدام طرق تقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الهولوجرام وتطبيقات الكالتوراما، بالإضافة إلى عمل كتالوج للمعرض.