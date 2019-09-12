أخبار مصر | الفريق محمد فريد يلتقي رجال الجيش الثانى الميداني.. ويتفقد المجرى الملاحي لقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق محمد فريد يلتقي رجال الجيش الثانى الميداني.. ويتفقد المجرى الملاحي لقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب ذلك التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى، ويأتى ذلك فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة
على كافة المستويات.
وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة استعرض فيها مشاركة وحدات الجيش الثاني الميداني في تنفيذ الإلتزامات التدريبية المخططة والقضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا جاهزية واستعداد مقاتلى الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف.
وبدأ الفريق محمد فريد اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وإستقرارها، ونقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدورهم البطولى فى حماية مقدرات الوطن مشيدًا بما تحقق من نجاحات فى تطهير سيناء من الإرهاب البغيض.
وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الضباط إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات مؤكدًا
على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامه واقتدار.
كما قام الفريق محمد فريد بتكريم عددًا من المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرًا لآدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.
حضر اللقاء قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.