أخبار مصر | عاجل.. إعلان نتائج مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان نتائج مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح موقع التنسيق الالكتروني، على شبكة الانترنت، أبوابه للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لتسجيل رغباتهم للقبول فى الكليات والمعاهد لعام 2019.

بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية عدد (70) طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عدد (371) طالب وطالبة.

التزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

اما عن تقليل الاغتراب سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الجمعة الموافق 1392019 حتى يوم السبت الموافق 1492019

ويمكن التعرف علي نتيجة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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وكانت اعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن نتيجة الشهادات الفنية اليوم وذلك بعد فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1782019 حتى يوم السبت الموافق 3182019.

هذا وقد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

تقدم اجمالى عدد (197146) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية

البيان

العدد المرشح

كليات جامعية

20215

معاهد تابعة للوزارة

170944

الإجمالي

191159

استنفذ عدد (5987) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم 0

سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهولاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 1392019

وكان قد أعلن مكتب التنسيق، الايام الماضية، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت علي النحو التالي:-

الطلاب الناجحون في الدور الأول في الفترة من يوم السبت الموافق 2482019 حتى يوم الأربعاء الموافق 2882019.

الطلاب الناجحون في الدور الثاني في الفترة من يوم السبت الموافق 31 82019 حتى يوم الأربعاء الموافق 49 2019، وقد كان الحد الأدنى لهذه المرحلة هو 205 درجة لجميع الشعب "العلمية والأدبية".

دائما منا يحرص موقع الخليج 365 الإلكتروني، على تقديم كل الخدمات اللازمة التي يحتاجها الطالب، وفيما يتعلق بالحصول على نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، برقم الجلوس، من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق ينتهي من أعماله كاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد من أجل الالتحاق الجميع بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2019.