أخبار مصر | عاجل.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية والطلاب المستنفذ رغباتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية والطلاب المستنفذ رغباتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.
تقدم اجمالى عدد (197146) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.
بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.
عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية
البيان
العدد المرشح
كليات جامعية
20215
معاهد تابعة للوزارة
170944
الإجمالي
191159
استنفذ عدد (5987) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.
وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 1392019
وكان قد أعلن مكتب التنسيق، الأيام الماضية، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت علي النحو التالي:-
الطلاب الناجحون في الدور الأول في الفترة من يوم السبت الموافق 2482019 حتى يوم الأربعاء الموافق 2882019.
الطلاب الناجحون في الدور الثاني في الفترة من يوم السبت الموافق 31 82019 حتى يوم الأربعاء الموافق 49 2019، وقد كان الحد الأدنى لهذه المرحلة هو 205 درجة لجميع الشعب "العلمية والأدبية".
ويمكن التعرف علي نتيجة ترشحك للكليات من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
دائما منا يحرص موقع الخليج 365 الإلكتروني، على تقديم كل الخدمات اللازمة التي يحتاجها الطالب، وفيما يتعلق بالحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، برقم الجلوس، من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
جدير بالذكر أن مكتب التنسيق ينتهي من أعماله كاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد من أجل الالتحاق الجميع بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2019.
وبدأت المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بشهادة الثانوية العامة السبت الماضي، واستمر لمدة خمس أيام متتالية للتسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2019 وتضم نتيجة التنسيق للمرحلو الثالثة طلاب الدور الاول وطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة 2019.
وفي بعض الأحيان قد يواجه البعض عدة مشكلات في البحث عن النتيجة وذلك للضغط علي موقع التنسيق ولذلك يجب التسجيل على موقع إحدى أجهزة الحاسبات للتعرف على النتيجة في أسرع وقت دون التعرض للضغط الذي يواجه الكثير بعد الإعلان مباشرة عن نتيجة التنسيق لطلاب هذا العام.