أخبار مصر | عاجل.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية والطلاب المستنفذ رغباتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية والطلاب المستنفذ رغباتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت وزارة التعليم العالي عن نتيجة الشهادات الفنية، اليوم الخميس، وذلك بعد فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1782019 حتى يوم السبت الموافق 3182019.



وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.



تقدم اجمالى عدد (197146) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.



بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن. بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن. عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية

البيان



العدد المرشح



كليات جامعية

20215



معاهد تابعة للوزارة

170944

Advertisements



الإجمالي

191159



استنفذ عدد (5987) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.



وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 1392019 وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 1392019 وكان قد أعلن مكتب التنسيق، الأيام الماضية، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت علي النحو التالي:- الطلاب الناجحون في الدور الأول في الفترة من يوم السبت الموافق 2482019 حتى يوم الأربعاء الموافق 2882019.