أخبار مصر | تحرك برلماني جديد حول تردي مستوى خدمة الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني جديد حول تردي مستوى خدمة الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن تردي مستوى خدمة الإنترنت.

وقال "فؤاد" في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن هناك ترديا لجودة خدمة الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ مقارنة بباقي دول العالم، حيث تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، حسب آخر إحصائية أصدرها موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر 2019، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الإتصالات العامة في مصر.

وأضاف النائب البرلماني، أن التقرير أوضح ضعف خدمة الموبايل إنترنت المقدمة من جميع شركات الاتصالات العامة في مصر، حيث يتم إجراء اختبارات لجودة الخدمة خلال شهر يوليو الماضي لما يقرب من 23 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة لما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسيه ومحاور، وأماكن استراتيجيه، تشمل 80 منطقه و30 طريق ومحور أو مركز لتجمعات المواطنين.

كما أشار النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى أنه نظرا لضعف البنية التحتية للإنترنت في مصر ولأهمية الإنترنت وكونه عماد التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والذي شرعنا في تنفيذه في عدد من قطاعات الدولة، نظرا لأن هناك عدد كبير من الاستثمارات في مصر، قائمة وبشكل أساسي على الإنترنت، ونظرا لأن الإنترنت لا يعد رفاهية للمواطن المصري بل هو وسيلته الوحيدة للتواصل عن بعد ومتابعه أعماله وتلقي الخدمات المقدمة له عبر الإنترنت، وأيضا نافذة على العالم الآخر، موضحا أنه لا يليق بدولة بحجم مصر تسعي إلي الريادة في مجال التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، أن تعاني من تردي وسوء خدمة الإنترنت المقدمة فيها.

وطالب عضو مجلس النواب، ببحث طلب الإحاطة، واتخاذ ما يلزم لإصلاح البنيه التحتية للإنترنت في مصر على أن يكون الرد كتابيا.