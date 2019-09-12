أخبار مصر | بعد قليل.. مؤتمر هام لوزير التربية والتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مؤتمر هام لوزير التربية والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل مؤتمر صحفي هام للحديث عن العام الدراسي الجديد.

في سياق متصل أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.

Advertisements

وحددت الوحدة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما حددت يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبني عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حي العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" في تمام الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "بني سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.