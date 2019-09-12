مصر | تفاصيل جديدة في واقعة ضبط نجلي أحمد السبكي بـ"كوكايين" في قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة ضبط نجلي أحمد السبكي بـ"كوكايين" في قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق في واقعة ضبط المنتج السينمائي أحمد السبكي، وهما كريم وخالد، وبحوزتهما 3 جرام كوكايبين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفصيل جديدة بشأن الواقعة، حيث تبين أن نجلي السبكي كانا في حالة سكر وكانا يتعاطيان المخدرات عند ضبطهما داخل سيارة ملاكي.

وتعود الواقعة عندما اشتبة كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان وتبين أنهما أبناء مخرج سينمائي شهير وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.