مصر | عاجل.. التحقيق مع نجلي أحمد السبكي لحيازتهما كوكايين في قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التحقيق مع نجلي أحمد السبكي لحيازتهما كوكايين في قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق في واقعة ضبط نجلي منتج شهير وهما كريم وخالد أحمد السبكي بحوزتهما 3 جرام كوكايبين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما اشتبة كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان وتبين أنهما أبناء مخرج سينمائي شهير وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين.

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وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن عقوبة تعاطي المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطي أخف من ذلك.

فالمتعاطي أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالاتجار يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.